Хикмет Гаджиев: «Статья в газете «Independent» искажает реальную ситуацию в регионе»

2017-04-25 12:50 | www.apa.az | 2

В знак протеста на опубликованную 20 апреля в газете «Independent» статью «Футбол и надежда в Нагорно-Карабахской Республике - борющийся с санкциями ФИФА забытый регион» опубликована ответная статья главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, отметив, что в недавней статье газеты «İndependent» искажается реальная ситуация в регионе, Х.Гаджиев подчеркнул, что спорт и футбол не следует смешивать с политикой. «То, что оккупированные территории Азербайджана в статье преподносятся в качестве «нагорно-карабахской республики», противоречит нормам и принципам международного права, а отражение в этом вопросе позиции только армянской стороны не соответствует принципам справедливой и объективной журналистики», - отметил Х.Гаджиев.

«Реальность заключается в том, что Армения силой оккупировала суверенные территории Азербайджана и установила там незаконный марионеточный режим. В четырех принятых Советом Безопасности ООН резолюциях подтверждается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, осуждаются армянская оккупация и содержится требование о немедленном, безоговорочном и полном выводе оккупационных сил со всех захваченных земель.

В результате армянской оккупации футбольная команда «Карабах» является, пожалуй, единственным в мире футбольным клубом, который находится не в своем городе. То, что автор статьи называет футбольный клуб «Карабах» политическими шахматами для Азербайджана, неверно.

Мы надеемся, что в регионе снова воцарится мир, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в будущем будут наблюдать за играми футбольного клуба «Карабах».