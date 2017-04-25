Прокурор Баку Азиз Сеидов избран судьей Верховного суда - ОБНОВЛЕНО

2017-04-25 12:53 | www.apa.az | 2

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос избрания судьи Верховного суда.

Как сообщает АПА, на пост была выдвинута кандидатура прокурора Баку Азиза Сеидова.

Депутаты проголосовали за назначение Азиза Сеидова судьей Верховного суда.

Отметим, срок полномочий А.Сеидова на посту прокурора города Баку истекает в этом году.

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12:27

Выдвинута кандидатура прокурора Баку Азиза Сеидова на должность судьи Верховного суда.

Как сообщает АПА, вопрос кандидатуры Азиза Сеидова на должность судьи Верховного суда внесен в повестку заседания Милли Меджлиса.

Отметим, срок полномочий А.Сеидова на посту прокурора города Баку истекает в этом году.