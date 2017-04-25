Узбекистан и Палестина обсудили перспективы развития сотрудничества

2017-04-25 12:24 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и прибывший в Узбекистан заместитель министра иностранных дел Палестины Мазен Шамия, обсудили во вторник состояние и перспективы развития узбекско-палестинских отношений, аспекты взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Во время беседы в МИД стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних узбекско-палестинских отношений, обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам.

В переговорах в МИД принял участие посол Палестины в Узбекистане Мохаммад Таршахани.

В программе визита палестинской делегации также запланированы встречи в парламенте Узбекистана, ряде министерств и ведомств.

(Автор: Демир Азизов)