Kapital Bank стал официальным партнером Исламских игр солидарности

2017-04-25 11:20 | www.oxu.az | 2

В понедельник, 24 апреля, между Kapital Bank и Операционным комитетом IV Исламских игр солидарности «Баку-2017» подписано соглашение по официальному партнерству. По итогам соглашения Kapital Bank стал официальным партнером Исламских игр солидарности.

В церемонии подписания соглашения участвовали со стороны Kapital Banк председатель правления банка Ровшан Аллахвердиев и Корпоративный директор Операционного комитета Эльчин Сафаров.

«В последние годы Азербайджан активно выступает инициатором и организатором крупных международных спортивных соревнований. Проводимые в этом году IV Исламские игры солидарности являются также важным событием в общественно-спортивной жизни нашей страны.

С чувством гордости Kapital Bank выступает в качестве официального партнера Исламских игр солидарности. Мы можем с уверенностью сказать, что Азербайджан проведет IV Исламские игры солидарности на высоком уровне, которые надолго останутся в памяти участников и всех наблюдавших за ходом спортивных состязаний», - отметил председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Следует отметить, IV Исламские игры солидарности «Баку-2017» - интересное мульти спортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

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