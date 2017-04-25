Узбекистан и Таджикистан подписали документы на $50 млн

2017-04-25 12:34 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - На первой за 25 лет национальной выставке продукции промышленных предприятий Узбекистана и бизнес-форуме, состоявшихся на минувшей неделе в столице Таджикистана – Душанбе, были подписаны меморандумы, соглашения и контракты на общую сумму свыше 50 миллионов долларов, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

В выставке участвовали более 160 компаний Узбекистана, которые представили около 1,5 тысячи видов продукции. Экспонировалась продукция таких отраслей, как электротехническая, кабельно-проводниковая, химическая и нефтехимическая, фармацевтическая, а также сантехнические изделия, товары текстильной, пищевой, кожевенной промышленности, строительные материалы и многое другое.

На открытой площадке была представлена сельскохозяйственная и транспортная техника, в частности, легковые, грузовые и специализированные автомобили, пассажирские автобусы, велосипеды, мотоциклы, трактора, навесное оборудование и хлопкоуборочные комбайны.

За четыре дня работы выставки ее посетили более 20 тысяч человек.

Как уже сообщалось, в работе бизнес-форума, прошедшего в рамках выставки, приняли участие около 500 представителей деловых кругов двух стран. Кроме того, на полях одного из фермерских хозяйств с участием представителей «Таджикагролизинга», фермерских и дехканских хозяйств была продемонстрирована вся линейка сельскохозяйственной техники «Узагротехпромхолдинга». По итогам демонстрации были подписаны соглашения и контракты на три миллиона долларов.

По данным таджикистанской статистики, в 2016 году товарооборот между двумя странами вырос в 5,7 раза до 69,2 миллиона долларов.

(Автор: Демир Азизов)