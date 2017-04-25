Нефтегазовые проекты Азербайджана остаются значимыми для зарубежных инвесторов - SOCAR

2017-04-25 12:48 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/- Колебания цен на нефть не влияют на интерес зарубежных инвесторов к нефтегазовому сектору Азербайджана, сказал во вторник заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в Баку.

"Несмотря на колебания цен на нефть наши проекты продолжают оставаться значимыми для зарубежных инвесторов", - сказал он. Он выразил уверенность в том, что в будущем, прямые зарубежные инвестиции в нефтегазовый сектор страны будут еще больше расти в результате реализации второй и третьей стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", а также продолжения разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

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