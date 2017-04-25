Erdoğan ve Putin'den 'Karlov' kararı

2017-04-25 14:15 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı Türkiye'de yapılacak olan 2017 Golden Lig turnuvasının 21 Aralık 2016'da öldürülen Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov adına düzenleme kararı alındı

Türkiye Judo Federasyonu başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliği (EJU) başkanı Sergey Soloveychik ile yapılan görüşmeler sonunda turnuvanın adını Karlov olarak konulması kararlaştırılırken, Rusya ve Türkiye adına çok önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah kuşak sahibi eski bir judocu olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ve eski bir futbolcu olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karlov adına düzenlenecek turnuvada bir araya getirmek için EJU Başkanı Sergey ve Judo Federasyon Başkanı Huysuz çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından başlatılan yazışmalarda suikaste kurban giden Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov için, önce Rusya Judo Federasyonu Başkanlığına ortak bir turnuva düzenlenmesi istendi. Ancak Rusya Federasyonu, mahkeme aşaması sürdüğü için bu turnuvanın daha sonraki tarihlerde düşünülmesi istendi. Asbaşkan Musa Evin tarafından bilgilendirilen EJU Başkanı Sergey'in Rus olması nedeniyle konu Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletildi. Putin'in olaya çok sıcak bakması üzerine yeniden konu değerlendirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre yapılması kararı alındı.

EJU Başkanı Sergey ile Türk federasyonu yetkilileri arasında yapılan temaslardan sonra Aralık 2017'de yapılacak olan Golden Lig müsabakalarının Antalya'ya verilmesi ve turnuvaya Karlov adının verilmesi için prensipte anlaşıldı.