Определен перечень лиц, которые смогут получить аккредитацию на Исламиаде

2017-04-25 13:19 | www.apa.az | 2

Определен перечень лиц, которые смогут получить аккредитацию в связи с IV Играми исламской солидарности.

Как сообщает АПА, об этом говорится в решении Кабмина «О мерах по аккредитации в связи с организацией и проведением IV Игр исламской солидарности».

К перечню лиц относятся:

- спортсмены, административный персонал Национальных олимпийских комитетов стран-участниц и другие лица, приглашенные этими организациями;

- представители международных спортивных федераций и другие приглашенные лица. В частности руководители, генсекретари, спонсоры, технические сотрудники, судьи федераций и организаций, члены жюри, арбитры, судьи, технический персонал и другие приглашенные лица;

- представители медиа, телевидения и других вещательных органов;



- лица, состоящие в трудовых отношениях с Организационным комитетом IV Игр исламской солидарности (далее (ОКИИС), волонтеры, предоставляющие услуги ОКИИС физические и юридические лица, находящиеся в гражданско-правовых отношениях с ОКИИС, предоставляющие услуги ОКИИС работники спортивных объектов, на которых будут проведены IV Игры исламской солидарности, сотрудники государственных структур, которые отвечают за организацию и проведение Игр;



- члены и сотрудники Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС), приглашенные Федерацией лица;



- президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, а также приглашенные ими лица, глава Исполнительной власти города Баку;

- организации и лица, участвующие в организации IV Игр исламской солидарности, в частности наблюдатели оргкомитетов, планирующие в будущем организовывать аналогичные игры, министры спорта иностранных государств, главы государств и правительств – сопровождающие их лица, охрана, главы дипмиссий, медицинский состав команд;



- юридические и физические лица, заключившие соглашение с ОКИИС по организации и поддержке IV Игр исламской солидарности и приглашенные ими лица;



- другие лица, приглашенные ОКИИС для организации и проведения IV Игр исламской солидарности.