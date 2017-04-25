Натиг Алиев: Сокращение добычи идет на пользу Азербайджана

2017-04-25 11:35 | www.oxu.az | 2

Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев.

«24 мая состоится заседание Мониторингового комитета ОПЕК, на основании отчета которого потом будут приниматься решения о продлении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или какое-либо иное решение в этой связи.

Нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок и в настоящее время цена нефти стабилизировались в пределах 50-60 долларов за баррель. Считаю, что если мы хотим сохранить стабилизацию, то соглашение о сокращении добычи нефти должно быть продлено», - отметил министр.

У.А.

