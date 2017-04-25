Задержан подозреваемый в убийстве директора филиала в Товузе – ОБНОВЛЕНО
2017-04-25 11:38 | www.oxu.az | 2
МВД распространило информацию об убийстве директора Товузского филиала «Azərsığorta» Раи Байрамовой.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 22 апреля, житель города Товуз Вахид Байрамов обратился в полицию и сообщил, что 20 апреля его сестра Рая Байрамова вышла из дома и не вернулась.
В результате поисков, тело Р.Байрамовой с травмой в области головы было найдено в ее кабинете в административном здании «Azərsığorta».
В результате предпринятых сотрудниками полиции и прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий, задержан подозреваемый в убийстве Видади Велиев, который работал бухгалтером в Товузском филиале «Azərsığorta».
24.04.2017 (20:51)
Раскрыто убийство, совершенное в Товузском районе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, задержан убийца руководителя товузского районного филиала Государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» («Azərsığorta») Раи Насраддин гызы Байрамовой (1956 г.р.).
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Товузской районной прокуратуры удалось установить, что убийство было совершено Видади Бахман оглу Велиевым (1964 г.р.). В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.
Расследования по факту продолжаются Товузской районной прокуратурой.