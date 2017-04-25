Задержан подозреваемый в убийстве директора филиала в Товузе – ОБНОВЛЕНО

2017-04-25 11:38 | www.oxu.az | 2

МВД распространило информацию об убийстве директора Товузского филиала «Azərsığorta» Раи Байрамовой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 22 апреля, житель города Товуз Вахид Байрамов обратился в полицию и сообщил, что 20 апреля его сестра Рая Байрамова вышла из дома и не вернулась.

В результате поисков, тело Р.Байрамовой с травмой в области головы было найдено в ее кабинете в административном здании «Azərsığorta».

В результате предпринятых сотрудниками полиции и прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий, задержан подозреваемый в убийстве Видади Велиев, который работал бухгалтером в Товузском филиале «Azərsığorta».

24.04.2017 (20:51)

Раскрыто убийство, совершенное в Товузском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, задержан убийца руководителя товузского районного филиала Государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» («Azərsığorta») Раи Насраддин гызы Байрамовой (1956 г.р.).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Товузской районной прокуратуры удалось установить, что убийство было совершено Видади Бахман оглу Велиевым (1964 г.р.). В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Расследования по факту продолжаются Товузской районной прокуратурой.

C.Б.

