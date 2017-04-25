Наша цель в Баку - хотя бы один финал (ФОТО)

2017-04-25 13:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку всегда очень приятно приезжать как на тренировочные сборы, так и на соревнования, сказала Trend во вторник финский тренер по художественной гимнастике Лариса Грядунова.

По ее словам, ожидания от предстоящего Кубка мира в Баку очень хорошие.

"В первую очередь, хочется получить опыт, потому что в этот раз приехала и совсем молодая гимнастка. Она недавно восстановилась после серьезной травмы и два года практически не выступала. Сейчас потихоньку набираем темп, опыт, и я надеюсь, что у нас все получится. Хотелось бы попасть хотя бы в один финал", - сказала Грядунова.

Она отметила, что в состав входит также гимнастка Юкки Тикканен, которая проводила тренировочные сборы в Баку.

"Она уже давно тренируется и выступает, опытная и хорошая гимнастка. Екатерина Волкова, которая выступала на Кубке мира в прошлом году, к сожалению, завершила карьеру по личным обстоятельствам", - сказала Грядунова.

Тренер отметила прекрасные условия для тренировок и развития гимнастики в Баку.

"В первую очередь, здесь очень хороший зал, много ковров, вокруг доброжелательная атмосфера, поэтому сюда очень приятно приезжать", - сказала Грядунова.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной Арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, молодая Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)