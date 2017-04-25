Марин Ле Пен ушла с поста лидера «Национального фронта»

2017-04-25 13:29 | www.apa.az | 2

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ушла с поста лидера партии «Национальный фронт».

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, политик пояснила, что такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что президент должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше партийных распрей. «Начиная с этого вечера я не глава «Национального фронта». Я претендую на то, чтобы возглавить Францию. Мы можем победить. Мы победим!» — заявила она. Французский термин, который применила Ле Пен для описания своего ухода, означает, что он будет временным.

Помимо нее, во втором туре президентских выборов 7 мая будет участвовать лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон — именно ему опросы общественного мнения предрекают победу.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель Ле Пен с 21,53 процента.