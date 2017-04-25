Президент Франции о нагорно-карабахском конфликте

2017-04-25 11:43 | www.oxu.az | 2

Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил, выступая в Париже.

Ф.Олланд напомнил о вовлеченности Франции в переговорный процесс и подчеркнул, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция стремится к поиску решения вопроса.

«Этот конфликт ежегодно уносит жизни молодых людей. В последнее время он еще больше обострился. Стороны ведут переговоры уже больше 23 лет, однако мы должны найти решение, так как статус-кво неприемлем. Этот конфликт не имеет военного решения», - подчеркнул президент Франции.

Н.О.