В США исполнили два смертных приговора в один день

2017-04-25 11:47 | www.oxu.az | 2

Власти американского штата Арканзас привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что Верховный суд США отказался наложить запрет на смертную казнь заключенных Джека Джонса и Марселя Уильямса. Им ввели смертельную инъекцию, Джонс скончался в 19.20 понедельника по местному времени (3.20 вторника мск), Уильямс – в 22.33 понедельника по местному времени.

По данным СМИ, впервые с 2000 года в США произошла двойная смертная казнь в один день.

В настоящее время в тюрьмах Арканзаса находятся несколько человек, приговоренных к смертной казни за различные преступления. Ранее сообщалось, что впервые с 2005 года Верховный суд штата Арканзас разрешил применять инъекции для смертной казни. Всего смертная казнь разрешена в 31 штате США.

З.Г .