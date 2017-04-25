Федеральная полиция Ирака открыла новый фронт борьбы с ИГ в Мосуле

2017-04-25 13:09 | www.trend.az | 2

Федеральная полиция Ирака открыла новый фронт в старых кварталах западной части Мосула и продвигается по направлению к Соборной мечети ан-Нури, удерживаемой бойцами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил командующий Федеральной полицией Ирака генерал Раид Шакер Джоудат, передает ТАСС со ссылкой на агентство KUNA.

По его словам, военизированные отряды полиции "начали наступление со стороны кварталов Баб-эт-Туб и Баб-эль- Джадид", после того как "прибыло подкрепление и боеприпасы". Силовики при поддержке с воздуха и артиллерии уничтожили центры по подготовке боевиков и склады с оружием в северной части старого Мосула, перекрыли линии снабжения экстремистов, ликвидировали более 30 террористов. Захват мечети ан-Нури, ставшей символом власти ИГ в Мосуле, - первостепенная задача на данном этапе операции.

Официальный представитель оперативного командования бригадный генерал Яхъя Расул заявил в свою очередь, что "Западный Мосул освобожден от радикалов на 70%". При этом он уточнил, что в "военном отношении" правительственные силы полностью контролируют западную часть города. "Мы полностью окружили город и контролируем побережье (реки Тигр) со всех сторон. Авиация наносит точечные удары по командным пунктам террористов на основе данных разведки", - пояснил генерал.

Говоря об обстановке к западу от Мосула, где шиитские вооруженные формирования ведут наступление на удерживаемый ИГ город Талль-Афар, представитель оперативного штаба напомнил, что "район Талль-Афар взят в плотное кольцо", все ведущие в город дороги, используемые террористами для доставки оружия и бойцов, перекрыты. "Операция по зачистке пригородов Талль-Афара продолжается, военный план по освобождению самого города готов", - сказал он.

Военная кампания по освобождению Мосула от ИГ продолжается уже более шести месяцев, за это время иракским военным удалось установить полный контроль над восточной частью города и значительно продвинуться на западе. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

С начала контртеррористической операции в Ираке объединенным силам удалось ликвидировать большую часть полевого командования ИГ, основу которого составляют иностранные наемники. Местоположение главаря ИГ до сих пор остается неизвестным. По последним данным иракской разведки, аль-Багдади скрывается на пограничной с Ираком территории Сирии.