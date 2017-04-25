Первый этап проекта оптимизации дорог Баку стартует с 27 апреля (Версия 2)

2017-04-25 13:16 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Первый этап проекта оптимизации дорог Баку стартует с 27 апреля, сказал во вторник заведующий отделом по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, выступая на пресс-конференции посвященной открытию 16-ой каспийской международной выставке "Транспорт, Транзит и Логистика" и седьмой каспийской международной выставки "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".

По словам Агаева, реализация проекта позволит устранить заторы в движении транспортных средств по тбилисскому проспекту.

"Бакинское транспортное агентство выступила с инициативой проведения в рамках выставки конференции на тему "Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие перспективы", в рамках которого будет презентован проект Yol предусматривающий оптимизацию дорожной инфраструктуры столицы. На первоначальном этапе мы представим проект Yol-1, который направлен на устранение пробок на тбилисском проспекте, что сегодня тревожит водителей транспортных средств", - сказал Агаев.

Работы по реализации проекта, как сказал Агаев, стартуют сразу же после его презентации.

"Сегодня на тбилисском проспекте есть точки пересечения транспортных потоков, которые становятся причиной появлению пробок. Например, возле остановки напротив "Чыраг Плаза". В том числе можно отметить наличие остановки и пешеходного перехода на повороте с улицы Гасана Алиева на Тбилисский проспект. В том числе на ситуацию влияет выездной путь с автозаправочной станции, который должен быть направлен в сторону улицы Шафаята Мехтиева. По всем этим и другим вопросам предложения уже готовы и будут представлены 27 числа", - сказал Агаев.

В целом как сказал Агаев, по городу Баку пока предусматривается оптимизировать 11 дорог, однако оценка ведется, и в проект оптимизации дорожной инфраструктуры столицы будут включены дополнительные пути.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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