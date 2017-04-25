SOCAR: Добыча газа с месторождения «Абшерон» может начаться с 2020 года

2017-04-25 13:30 | www.apa.az | 2

Добыча газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспийского моря планируется в конце 2019-го - начале 2020 года.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков. «Думаю, что первый газ с месторождения «Абшерон» мы получим в конце 2019-го - начале 2020 года».

Он отметил, что данные объемы газа могут быть направлены в Нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс, который планируется построить в Гарадагском районе. «Здесь газ будет отделяться от жидких фракций и экспортироваться».