В Азербайджане вновь откроются пункты обмена валюты

2017-04-25 13:58 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что согласно поправке в закон «О государственной пошлине», обмен валюты будет относиться к лицензируемым видам предпринимательской деятельности и за него будут требовать пошлину в размере 500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

Парламент также принял проект поправок в закон «О валютном регулировании», разрешающий физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты. Если раньше пункты обмена валюты могли действовать только при банках и отделениях почты, то согласно принятым поправкам, пункты обмена валюты смогут открыть резиденты и нерезиденты Азербайджана. Контроль за работой пунктов обмена валюты будет вести Палата по надзору за финансовыми рынками.