В Азербайджане все могилы будут одинаковой формы – ВИДЕО

2017-04-25 11:56 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане готовят законопроект о создании новых кладбищ. Законопроект обсужден с соответствующими структурами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, на новых кладбищах все могилы будут одинаковой формы и будет применяться стандартная цена. Могилы будут круглосуточно охранять и следить за их чистотой.

Законопроект о создании подобных кладбищ во всех городах и селах будет выставлен на обсуждение в ближайшие месяцы. После этого будет точно определено место новых кладбищ.

И.Н.

