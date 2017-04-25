Завтра в Баку облачно, до 18 градусов тепла

2017-04-25 13:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 14-18, в Баку ночью - 6-8, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 26-28 апреля будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, в горных районах снег.

Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Местами туман, Западный ветер ночью и утром в отдельных местах усилится.

Ночью 6-11, днем 17-22, в горах от 2 мороза до 3 тепла, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)