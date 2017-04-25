Клиентам страховой компании Alfa Insurance выплачены компенсации на 212 тысяч манатов

2017-04-25 13:59 | www.apa.az | 3

Бюро обязательного страхования Азербайджана с февраля 2017 года выплатило клиентам ликвидированной страховой компании Alfa Insurance компенсации на сумму 211 тысяч 689 манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в бюро, с начала февраля в бюро поступили 146 обращений по обязательным страховым договорам Alfa Insurance. Компенсации по 130 обращениям уже выплачены, 13 обращений находятся на стадии рассмотрения, а в выдаче компенсаций по трем договорам было отказано. Большая часть возвращенных компенсаций пришлась на возмещение ущерба, причиненного автотранспортным средствам (193,6 тысячи манатов), 10 тысяч 88 манатов были выплачены по ущербу, нанесенному имуществу, а по ущербу здоровью - 8 тысяч манатов.