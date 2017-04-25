Трамп приостанавливает финансовую помощь для Азербайджана

2017-04-25 14:09 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «foreignpolicy.com», это нашло отражение в бюджетном документе Госдепартамента США.

Согласно проекту документа, планируется, что финансовая помощь по каналам Госдепартамента таким странам, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Беларусь будет отменена. Для Азербайджана финансирование составляло 7,716 млн. в год.

Финансирование для Армении урезано на 77,3 %, с $17,6 млн. до $4 млн. в год.

В случае утверждения документа, в 100 странах региональные бюро Агентства США по международному развитию (USAID) будут сокращены на 65%.

Кроме того, ожидается, что Конгресс не полностью поддержит сокращения президента.

Американский политик-республиканец Линдси Грэм назвал проект бюджета Трампа мертворожденным.