Неуважение к покойному президенту футбольного клуба «Нефтчи» – ФОТО

2017-04-25 12:09 | www.oxu.az | 2

На стадионе «Баксель Арена» 22 апреля открылся музей и фан-шоп футбольного клуба «Нефтчи». На открытии присутствовало все руководство клуба, включая президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР), другие высоко поставленные чиновники, а также ветераны и футболисты «Нефтчи».

Как сообщили Oxu.Az, там был большой стенд, где были изображены фотографии и предоставлена информация о бывших президентах «Нефтчи».

Одним из президентов клуба был Расим Рафиев.

Он принял клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, в 1994-ом году и руководил им в течение трех следующих лет. В отличие от других руководителей, в тяжелые для клуба времена он вкладывал свои собственные средства в клуб. После начала эпохи «Рияд» в клубе заметно улучшилось финансовое положение и клуб переживал период развития.

Следует отметить, что Расим Рафиев помогал также национальной сборной Азербайджана. На своих личных самолетах он организовывал поездки национальной команды в различные города Европы и всячески помогал азербайджанской сборной.

К сожалению, на стенде, расположенном на стадионе «Баксель Арена», не было фотографии и информации о покойном президенте «Нефтчи» Расим Рафиеве, руководящем клубом в тяжелые 90-е годы. По словам многих людей и очевидцев Расим Рафиев любил клуб даже больше своей жизни…

A.M.