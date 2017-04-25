Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Торонто

2017-04-25 13:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Дмитрий Хворостовский выступит вместе со звездой мировой оперы Анной Нетребко и известным азербайджанским оперным исполнителем Юсифом Эйвазовым на концерте Trio Magnifico в Торонто, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт артиста.

"Дмитрий Хворостовский возвращается в Торонто 25 апреля, чтобы выступить на одной сцене с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым на гала-концерте, в программу которого войдут оперные арии, дуэты, трио. Название концерта Trio Magnifico обусловлено совместным участием сразу трех оперных звезд, которые впервые исполнят данную программу вместе", - отмечено на сайте.

Дмитрий Хворостовский - известный российский баритон, выступающий на сценах самых известных оперных театров мира. В 2015 году у артиста была диагностирована опухоль головного мозга. В связи с прохождением курса лечения было объявлено об отмене выступлений певца. В конце сентября 2015 года Хворостовский возобновил концертную деятельность, выйдя на сцену с Анной Нетребко в "Метрополитен Опера" в опере Джузеппе Верди "Трубадур". Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, певец отменил своё выступление в спектакле на сцене Венской оперы. Дебютные выступления певца в Большом театре России в опере Верди "Дон Карлос" были отменены по настоянию врачей.

Анна Нетребко — всемирно известная российская оперная певица, народная артистка России, солистка Мариинского театра. С 2003 года регулярно выпускает альбомы с записями шедевров классической музыки.

Юсиф Эйвазов - лауреат и обладатель гран-при международных конкурсов, награжден Почетной медалью имени Джанандреа Гаваццени. Прошел мастер-классы Франко Корелли, Лучано Паваротти, Магды Оливеро, Пласидо Доминго, Джанандреа Гаваццени и Антонио Фольяни. Блистает на сценах мира вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. Гастролирует во многих странах. В 2012 году стал обладателем первого места на VI Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)