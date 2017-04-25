Волшебная сказка в Баку: Вечер моды детей с аутизмом (ФОТО)

2017-04-25 13:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel в Баку состоялся благотворительный вечер моды Autizm– Fərqli və Bizdən Biri ("Аутист – отличный от нас, один из нас") детей с аутизмом, организованный общественным объединением Birgə və Sağlam и благотворительной организацией Umid var, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители медицины, известные деятели науки, культуры и искусства. В их числе - депутат Милли Меджлиса (парламент) Ганира Пашаева, директор British Council в Азербайджане Элизабет Уайт и многие другие.

Вечер начался с демонстрации видеоролика, посвящено теме аутизма. Видеоролик повествует о семье, в которой растет ребенок с диагнозом аутизм. Далее в исполнении детей-аутистов была представлена хореографическая композиция, посвященная Государственному флагу Азербайджана.

Ведущая вечера известная телеведущая Лейла Гулиева в своем выступлении отметила, что в последнее время в стране проводится ряд социальных мероприятий, посвященных теме аутизма. Подобные мероприятия носят просветительский характер, и направлены на то, чтобы представить обширную информацию об этом заболевании.

В своем выступлении председатель Общественного объединения Birgə və Sağlam Айтен Эйналова выразила благодарность всем, кто оказал поддержку и содействие в проведении данного вечера. По ее словам, Общественное объединение Birgə və Sağlam проводит ряд проектов и мероприятий, которые рассказывают людям об аутизме и помогают лучше понять аутистов.

Выступившая на мероприятии депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева подчеркнула важное значение подобных проектов с точки зрении привлечения внимания общества к проблемам аутизма.

Было подчеркнуто, что данные мероприятия позволяют людям, работающим с детьми-аутистами рассказать о своем взгляде на эту тему и ответить на многие распространенные вопросы.

Известный модельер-дизайнер, руководитель Центр национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова в своем выступлении отметила, что когда ей поступило предложение создать коллекцию национальной одежды для детей с аутизмом она с большой ответственность и удовольствием приступила к работе.

Гюльнара Халилова подчеркнула, что реализация проекта очень значима, для того чтобы общественность больше знала об аутизме, для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с аутизмом в общество, а также создания условий, для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал.

В своем выступлении руководитель Центр национальной одежды также отметила, что среди детей с аутизмом есть очень талантливые и разносторонне одаренные личности.

Далее десять детей-аутистов вышли на подиум в специальной коллекции, созданной известным модельером-дизайнером Гюльнарой Халиловой. Коллекция была продемонстрирована детьми из реабилитационного центра Birgə və Sağlam. Юных моделей для дефиле подготовит агентство Kiddoz Model детского клуба Sevimli Bala.

Дети с большим удовольствием продемонстрировали коллекцию, было видно, что им очень нравятся созданные для них наряды, им в них комфортно и удобно. Конечно, большая заслуга в этом принадлежит Гюльнаре Халиловой - модельер-дизайнер нашла индивидуальный подход к каждому ребенку. Дефиле было похоже на волшебную сказку, где бесспорно главными героями были дети.

На вечере в исполнении известных артистов заслуженной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой, исполнителей Самиры Аллахвердиевой, Мурада Арифа, а также участников вокального телепроекта Səs Azərbaycan – Самиры Эфендиевой, Тофига Гаджизаде, Ляман Дадашевой, Руслана Алишана, Нармин Керимбековой прозвучали музыкальные композиции.

Программу завершила песня Fərqliyəm - Sizdən biriyəm в исполнении Тунзали Агаевой и участников шоу Səs Azərbaycan. Автор музыки к композиции - Тунзаля Агаева, автор слов – Мурад Ариф.

В заключение мероприятия Айтен Эйналова вручила Гюльнаре Халиловой благодарственное письмо и игрушку, сделанную детьми с синдромом аутизма.

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(Автор и фото - Джани Бабаева)