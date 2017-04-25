В Азербайджане разрешены импорт и трансплантация роговицы глаза

2017-04-25 14:17 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, согласно проекту изменений в законы «О списке вещей недопустимых в гражданском обороте» и «О списке вещей, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и наличие которых в обороте допускается (гражданский оборот которых не ограничен) на основании специального разрешения», позволяется импорт в Азербайджан роговицы глаза, а также трансплантация роговицы глаза в стране.

Проект был вынесен на голосование и принят.