Прикаспийские страны обсуждают торгово-экономическое сотрудничество

2017-04-25 12:20 | www.oxu.az | 2

В Ашхабаде открылось очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, в котором принимают участие руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Turkmen Portal.

Основная тема повестки дня встречи, организованной МИД, министерством экономики и развития и Госпредприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, – согласование проекта Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами.

Данный документ разработан туркменской стороной в соответствии с инициативами президента Гурбангулы Бердымухамедова, озвученными на состоявшемся в 2014 году в Астрахани Саммите глав прикаспийских государств.

Н.О.