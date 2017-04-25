О выплате компенсаций клиентам ликвидированной в Азербайджане страховой компании

2017-04-25 13:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования (ISB) Азербайджана с февраля 2017 года выплатило клиентам ликвидированной страховой компании (СК) Alfa Insurance компенсации на сумму около 212 тысяч манатов, говорится в сообщении ISB, распространенном во вторник.

Согласно информации, с начала февраля в Бюро поступили 146 обращений по обязательным страховым договорам Alfa Insurance. Компенсации по 130 обращениям уже выплачены, 13 обращений находятся на стадии рассмотрения, а в выдаче компенсаций по трем договорам было отказано.

Большая часть возвращенных компенсаций пришлась на возмещение ущерба, причиненного автотранспортным средствам (193,6 тысячи манатов). Немногим более 10 тысяч манатов были выплачены по ущербу, нанесенному имуществу, а по ущербу здоровью - восемь тысяч манатов.

В Азербайджане услуги по обязательному страхованию недвижимости и гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств оказывают 13 страховых компаний.

Alfa Insurance была объявлена банкротом решением Бакинского административно-экономического суда N1 в конце августа 2016 года, спустя несколько дней после отзыва лицензии. Причинами отзыва лицензии названы резкое ухудшение финансового положения Alfa Insurance, потеря активов и капитала. Кроме того, СК не сформировала достаточный объем резервов и не исполняла своих обязательств.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)