Компания Holcim финансировала боевиков ИГИЛ

2017-04-25 12:34 | www.oxu.az | 2

Франко-швейцарской производитель стройматериалов Lafarge Holcim Group, ранее признавшийся в финансировании вооруженных формирований в Сирии, объявил об отставке главы компании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Financial Times.

Как сообщили изданию источники, генеральный директор франко-швейцарской компании по производству стройматериалов Lafarge Holcim Эрик Олсен уйдет в отставку на фоне подтверждения компанией финансирования своим заводом в Сирии боевиков ИГИЛ.

Lafarge Holcim Group признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало боевиков ИГИЛ в 2012-2014 годах с целью обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования.

Отметим, что «Holcim (Azərbaycan)» (бывший Qaradağ Sement) является дочерним предприятием «Lafarge Holcim Group».

Доля акционеров в ОАО «Holcim (Azərbaycan)» выглядит следующим образом: «Азербайджанская инвесткомпания» (10%), Holcim LTD (69,4%), Европейский банк реконструкции и развития (10%) и местные инвесторы (10,6%).

В компании Lafarge Holcim попытались оправдать руководство филиала в Сирии, принявшего решение о финансировании боевиков.

Завод прекратил свою деятельность на территории Сирии 19 сентября 2014 года.

З.Г .