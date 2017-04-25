В управленческой системе Азербайджана утверждены новые административные должности

2017-04-25 13:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил новые структуры, административные и вспомогательные должности в управленческой системе Азербайджана.

Вопрос об этом отражен в изменении, предлагаемому к закону «О государственной службе», обсуждаемому на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменению, к административным должностям относятся должность руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы Азербайджанского государства, структура, непосредственно обеспечивающая деятельность Первого вице-президента Азербайджана, должность руководителя отдела, а также должности советников органа, непосредственно осуществляющего деятельность главы Азербайджанского государства.

К вспомогательным должностям относятся заместитель руководителя органа, непосредственно осуществляющего деятельность главы Азербайджанского государства, заместитель руководителя структурного отдела, непосредственно обеспечивающего деятельность Первого вице-президента Азербайджана, а также помощник Первого вице-президента Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)