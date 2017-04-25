Тренер сборной Израиля: Бакинский Кубок мира - основной этап перед Чемпионатом Европы в Венгрии

2017-04-25 14:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Кубок мира FIG по художественной гимнастике в Баку является очень важным и основным этапом подготовки к Чемпионату Европы для израильских гимнасток, сказала Trend во вторник тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Наталья Смолова.

"Поэтому мы привезли двух очень сильных гимнасток - чемпионку Израиля Викторию Филановски и молодую, но очень интересную и подающую надежды гимнастку Николь Зеликман", - сказала Смолова.

Она отметила, что задачи у команды большие.

"Мы хотим быть в восьмерке сильнейших, быть во всех финалах. Конечно, надеемся и на медали в каких-то отдельных видах. У гимнасток новые программы, обкатываем, находимся в творческом поиске. С этой точки зрения очень важен этап в Баку, потому что высокий уровень соревнований дает нам понять, где находятся наши гимнастки на мировом уровне", - сказала Смолова.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной Арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, молодая Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.