Лавров: «Мы видим инициативу ОБСЕ помочь решению конфликта в Нагорном Карабахе»

2017-04-25 15:03 | www.apa.az | 3

«Мы видим инициативу ОБСЕ помочь решению конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Он сообщил, что ОБСЕ активно участвует в женевской дискуссии по стабильности на Кавказе: «Существуют серьезные препятствия для продвижения к урегулированию. Но все вовлеченные игроки намерены создавать условия для компромиссов».