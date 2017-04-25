В азербайджанских отелях применят стандарты халяльного туризма

2017-04-25 12:40 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане создана модель халяльного туризма, содержащаяся в себе мультикультурные ценности нашей страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом исполняющий обязанности гендиректора Азербайджанского института стандартизации Намиг Тагиев заявил на сегодняшнем мероприятии, посвященном применению стандартов халяльной системы управления в гостиницах.

Н.Тагиев заявил, что применение стандарта связано с приездом в Азербайджан многочисленных туристов из мусульманских стран.

З.Г.

