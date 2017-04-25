Прогноз погоды на завтра

2017-04-25 12:50 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Переменчивый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем 14-18, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами временно пойдут дожди, в горных районах снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами туман. Западный ветер ночью и утром местами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Н.О.

