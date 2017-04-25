В Вильнюсском университете открылась аудитория «Азербайджан» (ФОТО)

2017-04-25 14:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Вильнюсском университете открылась аудитория «Азербайджан». Открытие состоялось в рамках официального визита главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Литву, сообщает во вторник МИД Азербайджана.

Целью создания в университете аудитории «Азербайджан» является ознакомление студентов и преподавателей вуза с историей, культурой, литературой, искусством и реалиями Азербайджана, а также оказание поддержки проведению научно-исследовательских работ, связанных с изучением страны.

В будущем в аудитории, оформленном в национальном стиле планируется проведение различных мероприятий по Азербайджану.

В рамках участия на открытии глава МИД Азербайджан встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в вузе. В настоящее время в вузе обучаются 44 азербайджанских студентов.

Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Литве.