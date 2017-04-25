В Азербайджане утверждены новые правила регистрации транспортных средств

2017-04-25 14:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил новые правила государственной регистрации транспортных средств.

Этот вопрос отражен в изменениях к закону «О дорожном движении», предложенных на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменению, чтобы транспортное средство прошло государственную регистрацию, и было поставлено на постоянный учет, после сравнения номеров двигателя, бана и шасси, а также цвета кузова машины будет проводиться технический осмотр.

На данный момент во время первого или повторного прохождения государственной регистрации автомобилей техосмотр не требуется.

Согласно изменений, если автомобиль в этом году должен пройти техосмотр, но не прошел его до даты, когда был впервые или повторно зарегистрирован, то дорожная полиция по закону будет требовать проведения техосмотра для того, чтобы зарегистрировать автомобиль.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)