ПАСЕ приняла решение вновь вернуть Турцию на мониторинговый этап

2017-04-25 15:22 | www.apa.az | 2

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге были проведены обсуждения вокруг отчета «Деятельность демократических институтов в Турции».

Как сообщает европейское бюро АПА, после последнего конституционного референдума в Турции в отчете, подготовленном докладчиками по стране, было предложено вернуть Турцию в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

Во время напряженных обсуждений некоторые члены ассамблеи предложили внести в документ дополнения и изменения, однако ни одно из этих предложений не было принято. Положение о возвращении Турции из постмониторингового процесса в процедуру мониторинга было сохранено.

В конце проект резолюции был вынесен на голосование и принят. За проект проголосовали 113, против – 45 парламентариев.

Отметим, Турция была выведена из мониторингового процесса 13 лет назад и находилась на постмониторинговом этапе. Таким образом, после вывода из мониторингового процесса Турция стала первой страной, которая была возвращена в процедуру мониторинга.

ПАСЕ просит Турцию как можно быстрее снять чрезвычайное положение, введенное в стране после попытки госпереворота в июле 2016 года. Ассамблея также требует «освободить арестованных парламентариев, если они не были осуждены после справедливого судебного процесса».

Напомним, при вступлении в Совет Европы все страны берут на себя ряд обязательств, которые подвергаются мониторингу ПАСЕ. Турция до 2004 года находилась в процедуре постмониторинга.