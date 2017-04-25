В Китае молния попала в телеведущего во время прямого эфира – ВИДЕО

2017-04-25 13:00 | www.oxu.az | 2

В ведущего китайского телеканала Dalian TV во время прямого эфира попала молния, передает Oxu.Az со ссылкой на South China Morning Post.

Инцидент произошел, когда Лу Сяодун стоял на улице и рассказывал о прогнозе погоды. В этот момент в городе была гроза.

На видео видна яркая вспышка в момент эфира, после чего диктор закричал и бросил зонт, в который, предположительно, попала молния.

«Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта», - приводит слова ведущего South China Morning Post. При этом он отметил, что при просмотре на записи не видео искр, так как разряд, вероятно, не был сильным.

И.Н.