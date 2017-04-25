В Баку пройдет гала-вечер фильма в мистическом жанре "Ханнас" (ВИДЕО)

2017-04-25 14:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами", 3 мая в 19.00, пройдет гала-вечер первого азербайджанского фильма в мистическом жанре "Xənnas" ("Ханнас") с участием творческого коллектива, деятелей культуры, представителей шоу-бомонда и СМИ, сообщил Trend Life автор идеи проекта, главный продюсер и режиссер-постановщик картины Эльвин Абдулла.

В гала-вечере также может принять участие любой желающий. Цена билета – 15 манат. Для гостей будет организован праздничный фуршет.

C 4 мая фильм будет представлен в сети кинотеатров CinemaPlus и Киноцентра "Низами".

Cюжет фильма "Xənnas": На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же сон. Возвращаясь со дня своего рождения, он со своей супругой и друзьями решили посетить дом, принадлежащий его семье. Это было подвальное помещение, которое осталось еще с советских времен, и было похоже на заброшенный дом. Подвал оказался местом для незваных гостей с темной историей. Илькин узнал о проклятом доме, в котором несколько лет тому назад его дедом было совершено много грехов, и понял, что его сюда привел сатана. У него только один выход...

В ролях: Хикмет Рагимов, Пярвин Абиева, Горгуд Джафар, Земфира Абдулсамедова, Рамиль Набран, Наргиз Алиева, Туркай Джафарли, Азер Айдемир и другие. Саундтрек к фильму написал рэпер из США Xpert, наш соотечественник Шахрияр Атабабаев,

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Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Скажи, что: “Я ищу прибежища у Господа людей.” (1)

Властелина людей. (2)

(Ищу прибежища) у Бога людей. (3)

От зла искусителя Ханнаса (тайного шёпота). (4)

(Ханнас), который подвергает искушению сердца людей. (5)

(Я ищу прибежища у Господа, Властелина и Бога людей) от людей и джинов (бесов). (6)

(Автор: Вугар Иманов)