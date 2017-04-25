SOCAR: По проекту «Шахдениз» сэкономлено 25%

2017-04-25 15:35 | www.apa.az | 3

С началом добычи природного газа на месторождении «Шахдениз» Азербайджан превратился из импортера в экспортера. Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков, выступая на 2-м международном форуме «Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

По его словам, в рамках проекта «Шахдениз» уже выполнено 90% работ. «По проекту сэкономлено примерно 25% от его общей стоимости». В.Беглярбеков отметил, что после третьего этапа разработки месторождения «Шахдениз» и проекта «Балаханы» добыча газа в стране вырастет.