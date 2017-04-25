Джамиль Гулиев вновь избран гендиректором İTV

2017-04-25 15:42 | www.apa.az | 3

Сегодня было проведено заседание Национального совета телевидения и радио и Вещательного совета компании «Общественное телевидение и радио» (İTV).

Как сообщил АПА руководитель аппарата Тогрул Мамедов, на заседании члены Вещательного совета избрали гендиректора İTV. По его словам, решением Вещательного совета Джамиль Гулиев вновь был избран гендиректором İTV.

Отметим, в рамках объявленного НСТР конкурса на должность нового гендиректора с 12 по 22 апреля подали заявки 5 человек. Это Пашазаде Тахир Агалар оглу, Гулиев Джамиль Эльшад оглу, Солтанов Илтифат Гаджиханоглу, Мамедов Тахир Таис оглу и Агаева Афаг Агаибрагим гызы.

Напомним, срок полномочий Джамиля Гулиева истек 23 апреля.

Кинорежиссер, сценарист, заслуженный работник культуры Джамиль Гулиев родился в Баку в 1963 году.

Гулиев получил образование во Всесоюзном институте кинематографии по специальности кинорежиссера. С 1984 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Азербайджанфильм». В 2011-2013 годах был гендиректором телеканала «Культура».

Снятые им фильмы были представлены на ряде зарубежных фестивалей. Гулиев является доцентом Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и заслуженным деятелем искусств. 23 апреля 2013 года он был избран гендиректором компании «Общественное телевидение и радио» (İTV).