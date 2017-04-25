Азербайджанский PASHA Bank готовит новую стратегию развития (версия 2)

2017-04-25 14:39 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - PASHA Bank планирует до конца июня завершить работы над разработкой новой стратегии развития, сказал во вторник на пресс-конференции председатель правления банка Талех Кязымов.

По его словам, основное внимание в новой стратегии, которая охватит 2018-2020 годы, будет уделено таким секторам экономики, как сельское хозяйство, IT, транспорт, производственные сферы и т. д.

"Кредитование бизнеса, как крупного, так и малого и среднего, останется приоритетом нашей стратегии", - отметил он.

Нынешняя стратегия PASHA Bank рассчитана на период 2015-2017 годов.

Как отметила главный финансовый администратор, член правления PASHA Bank Хаяля Нагиева, в 2016 году наибольший объем кредитов банк выделил на проекты в сфере торговли и услуг - 469,9 миллиона манатов (35,16 процента). Затем следуют производственный сектор - 119,6 миллиона манатов (13 процентов), кредиты физическим лицам - 123,55 миллиона манатов (11,8 процента), строительство - 113,9 миллиона манатов (11,6 процента), сельское хозяйство - 48,4 миллиона манатов (6,2 процента), транспорт и телекоммуникации - 43,67 миллиона манатов (5,8 процента) и другие сферы.

В целом за год, отметила Нагиева, кредитный портфель банка вырос на 23 процента, до 1,17 миллиарда манатов.

PASHA Bank был основан в 2007 году. Банк является частью Группы компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, представленного в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)