SOCAR: Пропускная способность Южного газового коридора может вырасти вдвое

2017-04-25 15:47 | www.apa.az | 3

Пропускная способность Южного газового коридора может вырасти вдвое. Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков, выступая на 2-м международном форуме «Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

«Для этого мы можем рассмотреть транспортировку газа не только из Азербайджана, но и из восточного берега Каспия и Ирака. Мы готовы на переговоры со всеми сторонами и компаниями. Если учесть полную разработку проекта «Шахдениз» и запасы месторождений «Абшерон», «Умид», «Бабек», «Шафаг-Асиман», то Азербайджан сможет на долгий период обеспечить Южный газовый коридор газом».