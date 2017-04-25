В ПАСЕ проходят слушания в связи с посещением Сирии Педро Аграмунтом

2017-04-25 16:06 | www.apa.az | 3

На заседании весенней сессии ПАСЕ проходят открытые слушания в связи с визитом в Сирию председателя Педро Аграмунта (Испания), членов ПАСЕ Джорди Чукла (Испания) и Алена Дестекса (Бельгия).



Как сообщает АПА, председатель ПАСЕ П.Аграмунт еще раз извинился за посещение Сирии: «Я ездил в Сирию как сенатор Испании. В Сирии не работал интернет и мой мобильный телефон, поэтому я поздно уведомил своих коллег. Я никогда не делал заявлений для прессы. Я не находился в Сирии как представитель ПАСЕ. Там я также заявил, что не поддерживаю режим Асада и осуждаю его действия».



Председатель ПАСЕ в связи с этой проблемой обвинил российские СМИ: «В этой проблеме виноваты СМИ России. Они раздули проблему и попытались манипулировать ею. Я осуждаю их за это».



Он также отметил, что уведомлял МИД Испании в связи с этим визитом: «Я приглашу человека, которого я уведомлял, на сессию 27 апреля, пусть он расскажет вам правду. Я уже извинился, чтобы сберечь репутацию свою и Ассамблеи, и знаю, что я не должен был совершать этот визит».

П.Аграмунт сказал, что кто-то сегодня утром побывал в его кабинете в ПАСЕ и забрал его личные документы и деньги: «Я проинформировал об этом генсека Совета Европы и полицию».

Он также отметил, что выступит с заявлением 28 апреля, в последний день сессии и скажет, останется ли на должности председателя ПАСЕ: «У нас не было времени, чтобы понять, что это манипуляция. Основной целью моего визита и всех наших встреч было помочь положить конец войне, которая повлияла и на Европу. В пятницу в бюро я приму окончательное решение в связи со своим статусом».

По словам Д.Чуклы, они слишком поздно поняли, что попали в ловушку: «Находясь там, мы слишком поздно поняли, что и Сирия, и мы сами находимся в ловушке русских. Я не принимаю тоталитарные режимы, всегда боролся с ними».

А.Дестекс сказал, что вскоре понял, что лишь 3 человека из делегации были членами ПАСЕ: «Я даже не знал, что в делегации лишь 3 члена ПАСЕ. Нами открыто манипулировали».

Отметим, П.Аграмунт совместно с делегацией, возглавляемой зампредседателя Госдумы России Владимиром Васильевым, в марте этого года посетил Сирию, провел ряд встреч, в том числе с президентом этой арабской страны Башаром Асадом.