МИД: В статье издания İndependent искажена реальная ситуация в регионе

2017-04-25 13:30 | www.oxu.az | 2

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в знак протеста против статьи издания İndependent от 20 апреля «Футбол в нагорно-карабахской республике и забытый Богом регион против санкций ФИФА» написал ответную статью.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, Х.Гаджиев пишет, что в данной статье искажена реальная ситуация в регионе, подчеркивая, что важно отделять спорт и футбол от политики. Отмечается, что в статье оккупированные азербайджанские территории называют «нагорно-карабахской республикой», что противоречит нормам международного права. Освещение в статье лишь позиции армянской стороны не соответствует принципам справедливой и объективной журналистики.

В результате армянской оккупации футбольный клуб «Карабах» стал, наверное, единственным футбольным клубом в мире, базирующимся за пределами родного города.

Мы надеемся, что в регионе вновь воцарится мир, и в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана азербайджанские и армянские общины Нагорного Карабаха будут следить за матчами футбольного клуба «Карабах».

Н.О.

