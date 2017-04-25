Мария Захарова: Сердцем мы с армянским народом

2017-04-25 13:38 | www.oxu.az | 2

Сердцем мы с армянским народом.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на своей странице Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«24 апреля День памяти жертв «геноцида» армян. Кто-то не признает название «геноцид», кто-то подвергает сомнению число жертв, дискутирует «было-не было». Российская Госдума ещё в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине – в Западной Армении», - отметила М.Захарова.

Находящаяся в настоящее врем в Нью-Йорке М.Захарова написала, что посетила армянскую церковь:

«В нескольких минутах от здания ООН в Нью-Йорке. Зашла. Сердцем сегодня с армянским народом, где бы мы все ни находились».

A.M.