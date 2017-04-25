ЕС принял последний законодательный акт для отмены роуминга

2017-04-25 14:51 | www.trend.az | 3

Совет ЕС принял последний законодательный акт, который позволит с 15 июня этого года отменить мобильный роуминг на всей территории сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

"Совет ЕС принял сегодня пакет нормативов, лимитирующих предельный уровень платежей между мобильными операторами за обслуживание абонентов по всей Европе. Когда европейцы отправятся на летние каникулы, они впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом повсюду", - отметила Еврокомиссия.

Согласно этому документу, наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории (внутри ЕС) за 1 минуту разговора, не должна превышать €0,032 и €0,01 за СМС. Операторы также должны обеспечить последовательное снижение дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри Евросоюза с €7,7 за гигабайт в 2017 году до €2,5 за гигабайт в 2022 году. Все эти расчеты должны оставаться исключительно между компаниями - роуминговые платежи для конечных пользователей мобильной связи и граждан стран ЕС на всей территории Евросоюза с 15 июня будут запрещены.

Идею отмены мобильного роуминга в ЕС Еврокомиссия сформулировала в 2013 году, изначально предполагалось, что его отменят с 2015 года. Ее идея заключается в том, что Европейское сообщество является не только единым рынком, но и единым информационным пространством, однако верно это лишь на бумаге - на практике сегодня, как только гражданин любой из стран ЕС выезжает за ее пределы, хотя и не пересекает внешних границ Евросоюза, он немедленно попадает в зону роумингового обслуживания и платит за связь в несколько раз больше.

Скрытый роуминг для всех

По мнению эксперта компании Orange Джен Александер, роуминг в ЕС отнюдь не исчезнет, а просто станет скрытым: национальные операторы государств ЕС будут продолжать обслуживать рынки своих стран, а при обработке звонков иностранных абонентов на своей территории выставлять соответствующие платежи их мобильным операторам. Однако для конечного пользователя понятие дополнительных роуминговых услуг должно исчезнуть, оплата за звонки на территории своей страны и за границей в пределах ЕС выровняется. Это неизбежно приведет к росту цен на все мобильные услуги, поскольку система обслуживания абонентов останется неизменной, оператору придется просто разложить свои расходы по оплате роуминга своих клиентов на всех пользователей мобильной связи, полагает эксперт.

Многие операторы в странах ЕС предупреждают о грядущем росте цен уже сейчас, предлагая заранее приобретать льготные тарифы, действующие в течение всего этого года. На сегодня в Бельгии для пользователя мобильной связи 1 минута разговора в рамках тарифов с абонентской платой составляет от 7 до 15 евроцентов и от 5 евроцентов за каждый мегабайт (€50 за гигабайт) трафика.

Что ждет иностранных туристов

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЕК, "отмена роуминга" коснется только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества. Что касается абонентов мобильных операторов государств, не входящих в ЕС, то они будут попадать в обычную зону роуминга, цены за звонки в которой будут определяться условиями тарифов их национальных операторов. Эти цены также могут вырасти, поскольку европейские операторы могут попытаться переложить часть своих издержек на своих партнеров за пределами ЕС, отметили в пресс-службе ЕК.