Азербайджанский PASHA Bank не рассматривает вопрос консолидации с другими банками (версия 2)

2017-04-25 14:52 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - PASHA Bank не планирует в этом году рассматривать вопрос консолидации с другими банками, действующими в Азербайджане, сказал во вторник на пресс-конференции председатель правления банка Талех Кязымов.

По его словам, этот вопрос в принципе не рассматривается на текущий стратегический период.

Недавно стало известно, что два азербайджанских банка - Atabank и Caspian Development Bank - планируют объединиться. Такой шаг был позитивно встречен на рынке. В частности председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев отметил, что ассоциация приветствует консолидацию в банковском секторе. По его мнению, появление на рынке более эффективных банков является очень важным в период перехода экономики к постнефтяной эре.

В то же время, говоря о возможности расширения географии присутствия PASHA Bank и, в частности, открытия филиала в Иране, Кязымов сообщил, что таких планов у банка пока нет. По его словам, банк не планирует рассматривать такой вопрос в ближайшее время, по крайней мере, пока в отношении Ирана действуют международные санкции.

На сегодня у PASHA Bank действуют два дочерних банка за рубежом - в Турции и Грузии.

PASHA Bank основан в 2007 году. Банк является частью Группы компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, представленного в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Азад Гасанли)