Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM kararına ilk tepki

2017-04-25 16:06 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dışişleri Bakanlığı AKPM'nin Türkiye'yi yeniden siyasi denetim altına alma kararına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. AKPM'nin kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişeri Bakanlığı açıklamada "AKPM'de izlenmesi gereken yerleşik usüllerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz. Denetim kararı Türkiye'nin darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı işbirliğini de gözardı etmiştir. Bu durum Türkiye'yi AKPM ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

[Avrupadan flaş Türkiye kararı 13 yıl sonra bir ilk] Avrupa'dan flaş Türkiye kararı! 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. Türkiye, 13 yıl sonra yeniden siyasi denetime alındı.