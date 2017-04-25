Şırnak ve Kars'tan acı haber: 3 şehit, 1 yaralı

2017-04-25 16:09 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Kars'ta PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Olay, Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 2 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı askerler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şırnak’ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor.

KARS'TA 1 ŞEHİT

Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe Dağı mevkiinde sürdürülen operasyon esnasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılırken bölgede operasyon sürüyor.